Cessione Genoa, la trattativa prosegue: domani emissari del fondo americano al Ferraris

Prosegue la trattativa per la cessione del Genoa. Domani allo stadio Ferraris prevista la presenza di emissari del fondo americano

La trattativa per la cessione del Genoa prosegue, così come confermato in settimana anche dal presidente Enrico Preziosi. Il fondo americano pare molto interessato all’acquisizione del club e, come riportato da La Repubblica, domani degli emissari arrivati dagli States saranno presenti allo stadio Ferraris per il match contro il Napoli.

Non un segnale per la chiusura immediata dell’affare, ma un indizio per l’instradamento positivo della cessione del club ligure.