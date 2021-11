Young Boys Atalanta: due dubbi per Gasperini

L’Atalanta in campo per questa sera per giocarsi le chance qualificazione contro lo Young Boys: due dubbi per Gasperini

Stasera alle ore 21 scenderà in campo l’Atalanta di Gasperini contro lo Young Boys. Partita fondamentale per le sorti della Dea in Champions League. Vincere per cercare di ridurre il gap da Villareal e Manchester United è il dictat del tecnico, ma per la sfida di stasera ha un paio di dubbi di formazione.

Uno in difesa e uno in attacco sono i dubbi di Gasperini: Demiral-Djimsiti o Ilicic-Malinovsky, favoriti i primi ma attenzione alla possibilità di far rifiatare qualcuno anche in vista del campionato.