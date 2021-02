Championship, il Bournemouth vuole Henry come allenatore

Thierry Henry potrebbe diventare l’allenatore del Bournemouth. Secondo Sky Sports Uk ci sono stati dei contatti nella giornata di oggi

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il Bournemouth avrebbe contattato Thierry Henry per il ruolo di allenatore. Henry al momento è sotto contratto con il Montreal Impact, squadra di MLS.

Il Bournemouth, attualmente sesto in classifica in Championship, è alla ricerca di un allenatore da quando ad inizio febbraio ha licenziato Jason Tindall per offrire il ruolo ad interim a Jonathan Woodgate.