Chelsea, Mount in dubbio per la Juventus: le ultime sulle sue condizioni

Il fantasista del Chelsea Mason Mount è a rischio per la sfida di mercoledì sera contro la Juventus, seconda giornata di Champions

In casa Juve sono certe le assenze di Dybala e Morata per la sfida col Chelsea di mercoledì sera. In casa blues, invece, tengono in apprensione le condizioni di Mount.

Il fantasista inglese ha saltato la partita col Manchester City a causa di un problema rimediato in Carabao Cup contro l’Aston Villa ed è a rischio per il match di Champions League. Nelle prossime ore si capirà di più.