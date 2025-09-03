Chiesa fuori dalla lista UEFA del Liverpool: l’ex Juve ai margini del progetto dei Reds. Gli aggiornamenti

Chiesa escluso dalla lista UEFA del Liverpool: l’ex giocatore della Juventus è finito ai margini del progetto degli inglesi. Le ultime

Un colpo di scena che scuote il calciomercato internazionale: Federico Chiesa, attaccante classe 1997 della Nazionale italiana e campione d’Europa nel 2021, è stato escluso dalla lista UEFA del Liverpool. Una decisione che, di fatto, lo mette sul mercato, ma arriva quando in Italia la finestra di trasferimenti è già chiusa, rendendo impossibile un ritorno immediato in Serie A.

La rottura con il Liverpool e l’occasione mancata per i club italiani

Il tecnico dei Reds, Arne Slot, allenatore olandese arrivato in estate dopo l’era Klopp, ha scelto di non inserire Chiesa nella rosa per la Champions League. Un segnale chiaro: l’ex stella della Juventus non rientra più nei piani tecnici del club inglese. Solo pochi giorni fa, una simile notizia avrebbe scatenato un’asta tra i top club italiani. Il Napoli di Antonio Conte, tecnico salentino noto per il suo calcio aggressivo e vincente, e il Milan, sempre attento ai grandi colpi, avevano seguito da vicino la situazione, sognando di riportare Chiesa in patria. L’esclusione dalla lista UEFA ha aperto la porta a una sua cessione, ma la chiusura del mercato italiano ha trasformato questa possibilità in una beffa.

Uno scenario complicato: le opzioni sul tavolo

Per Chiesa si prospettano ora due strade. La prima è un trasferimento “last minute” verso campionati con il mercato ancora aperto, come la Süper Lig turca o la Saudi Pro League, mete sempre più attrattive per ingaggi e visibilità. La seconda, meno allettante, è restare a Liverpool fino a gennaio, allenandosi ai margini della squadra e vivendo da “separato in casa” in attesa della riapertura delle trattative.

Un futuro incerto

Dopo un’estate segnata da voci di mercato e speranze di un ritorno in Italia, il futuro dell’ex bianconero appare più incerto che mai. La rottura con il Liverpool è ormai definitiva, ma il tempismo ha giocato contro di lui. I prossimi quattro mesi saranno decisivi per capire se Chiesa sceglierà un’avventura all’estero o attenderà il mercato invernale per tentare l’assalto a un nuovo capitolo in Serie A.

