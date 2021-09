Chiesa in dubbio per Malmoe-Juventus? Le ultime in vista della Champions

Chiesa resta in forte dubbio per Malmoe Juve di Champions League. Le ultime sulle condizioni dell’attaccante

Chiesa resta in forte dubbio per Malmoe Juve. Secondo quanto riportato Sky Sport l’attaccante bianconero deve ritrovare la giusta condizione dopo il problema accusato in Nazionale al bicipite femorale della coscia.

Chiesa, quindi, potrebbe non partire in direzione della Svezia, anche se per Sky Sport resta una piccola percentuale di speranza per la Juve e Allegri. L’attaccante esterno ha svolto la rifinitura odierna a parte rispetto ai compagni di squadra.

