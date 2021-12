Juventus, Chiesa pronto al rientro: Allegri sorride

Chiesa sta tornando: Juve, ecco la data del rientro di Fede. I bianconeri recuperano anche l’esterno della Nazionale

Federico Chiesa corre verso il rientro in campo con la Juventus. L’esterno della Nazionale è tornato ad allenarsi per recuperare dal problema muscolare che lo ha costretto fuori in queste ultime settimane.

Come riportato da Tuttosport migliorano le condizioni del classe ’97 che potrebbe rientrare per il 6 gennaio in vista della sfida contro il Napoli.

