Conceicao Milan, Moncada e Ibra aspettano una mossa: ore decisive

Il Milan vuole Conceicao e le prossime potrebbero essere ore decisive per capire il futuro della panchina: Moncada e Ibra attendono.

Il club rossonero ha messo in cima alla lista dei desideri il nome di Sergio Conceicao ma ora aspetta buone nuove da Porto. Il club rossonero infatti aspetterà ancora qualche giorno per capire se il portoghese riuscirà a liberarsi dal suo attuale club. Senza fretta ma nemmeno in eterno: se non dovessero arrivare novità a breve potrebbe ripiegare su un nuovo profilo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.