Conferenza Juric Verona Torino: «Meritavano loro di vincere. I cambi? Faccio i complimenti a questi due»

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo Verona Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico croato ai margini dell’incontro di Serie A

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa dopo Verona Torino 1-2. Ecco le dichiarazioni del tecnico granata davanti ai cronisti riuniti al Marcantonio Bentegodi proprio a pochi istanti dal triplice fischio dell’incontro di Serie A. Di seguito le parole dello stratega croato.

TERZA VITTORIA DI FILA AL BENTEGODI – «Il Verona meritava di vincere, per la prima volta da quando sono a Torino abbiamo rubato la partita. Oggi il Verona meglio di noi, noi male, vuoti, poi i ragazzini hanno dato una bella scossa. Rispetto alle ultime due partite a Verona dove la squadra meritava di vincere, oggi no».

VERONA – «Secondo me Baroni ha fatto un lavoro strepitoso, forse anche Setti, anche se a caso, l’ambiente è fantastico. Quando sono andato via noi eravamo dalla parte sinistra della classifica e il Torino lottava per salvarsi, poi la situazione si è ribaltata».

APPORTO PANCHINA – «Era giusto mettere dentro gente con più voglia rispetto a quelli in campo che non mi sono piaciuti, bravi Dallavalle e Savva, ora devono continuare a crescere ma ci hanno dato un grande entusiasmo».

GIUDIZIO STAGIONE TORO – «Siamo nella parte sinistra della classifica e abbiamo due giornate per andare a giocarci l’Europa, penso sia un grande risultato oltre a quello che ci si poteva immaginare ».

SAVVA – «Savva diventerà ottimo con il tempo, è un combattente, alla Terracciano, secondo me può crescere tanto».

PRIMO TEMPO – «La squadra voleva fare una grande prestazione ma per lunga parte abbiamo fatto male, molto spesso ho visto un Torino così brutto a prescindere dalle assenze. Lo stesso Zapata non pensavo riuscire ad andare in campo dal 1’».

MANCANO PUNTI IN CLASSIFICA AL TORO – «Statisticamente sì ma io penso che i miei giocatori siano andati oltre le possibilità e questo non viene riconosciuto. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare bene. Abbiamo due partite e ci giochiamo l’Europa. siamo a un punto da Napoli e Fiorentina ed è giusto provare».