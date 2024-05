Al Marcantonio Bentegodi, il match per la 36ª giornata di Serie A 2023/2024 Verona Torino: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi, si affrontano Verona Torino, match valido per la 36esima giornata della Serie A 2023/24.

1′ – Il match è iniziato

3′ – Bell’atmosfera al Bentegodi, circa 28mila spettatori, 500 i tifosi ospiti

6′ – Gara ferma per quasi un minuto: colpo al volto per Bellanova che si rialza quasi subito però

11′ – Partita estremamente fisica, tanti contrasti in campo. Ne risente – per ora – il gioco

15′ – Ottimo pressing del Verona in questa fase di match, la corsa dei ragazzi di Baroni schiaccia quelli di Juric nella loro metà campo, ne scaturisce un doppio angolo per i padroni di casa

20′ – Partita incerta. Ancora nessuna occasione da gol, ma le due squadre sembrano sempre pronte a far male all’avversario. Match per ora ancora in equilibrio

25′ – OCCASIONE VERONA: la prima vera chance di passare in vantaggio e per i padroni di casa. Para Milinkovic in tuffo il colpo di testa di Noslin

28′ – Noslin il più attivo dei suoi, bravissimo nel non dare punti di riferimento ai sabaudi. Sembra imprevedibile in questo avvio

30′ – Colpo di testa di Sanabria, l’attaccante del Torino sbuca su calcio d’angolo ma la sfera finisce alta

35′ – Fischi assordanti per Ilic: al pubblico di casa non è andato giù l’addio del centrocampista. Per il resto partita maschia, tanti contatti di gioco

40′ – Altra occasione Verona: ci prova Bonazzoli, tiro che sibila non troppo lontano dall’incrocio dei pali

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Centonze, Duda, Serdar, Cabal; Noslin, Lazovic; Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Lovato, Masina; Bellanova, Tameze, Ilic, Rodriguez; Ricci; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric