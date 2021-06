Galles, Bale: «Abituati ad essere sfavoriti. I nostri auguri ad Eriksen»

Gareth Bale, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato alla vigilia della gara contro la Danimarca: ecco le parole del gallese

Gareth Bale, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato alla vigilia della gara tra Galles e Danimarca.

«Siamo ben consapevoli di non godere del favore del pronostico. La Danimarca è una nazionale molto interessante, ha delle ottime individualità e non siamo certo nelle condizioni di poterli sottovalutare. Di solito siamo noi i perdenti prima di giocare, è un po’ la nostra etichetta. Ci siamo abituati, non fa alcuna differenza per noi. La nostra idea è di scendere in campo per giocare la miglior partita possibile. Non sarà una sfida facile anche dal punto di vista emotivo. Conosciamo cosa sia successo e inviamo i nostri migliori auguri a Eriksen».