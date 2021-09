Conferenza stampa Chiellini: «Non basterà una prestazione sufficiente. Bugiardo il 3-0 dell’Europeo»

Il difensore e capitano dell’Italia Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Svizzera

Giorgio Chiellini, capitano e difensore dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita in casa della Svizzera.

VITTORIA DELL’EUROPEO – «Penso che il risultato finale sia stato bugiardo. È stata equilibrata fino al 2-0. Ricordo di una squadra che ci mise in difficoltà nel palleggio e che ci ha creato problemi in qualche ripartenza. Rispetto al 3-0 con la Turchia, fu una partita completamente diversa. La Svizzera è una squadra forte e pericolosa. Domani per vincere non basterà una partita sufficiente».

SVIZZERA DECISIVA – «Domani sarà una partita importante, ma lo sarebbe stata anche in caso di vittoria contro la Bulgaria. Non credo sarà decisiva, me lo auguro perché sarebbe decisiva solo in caso di sconfitta. È importante, molto importante, ma in caso di pareggio o vittoria non sarà determinante. Servirà lucidità, la prima gara di settembre è sempre la più ostica. Contro la Bulgaria abbiamo pagato dazio, accadde anche un anno fa (contro la Bosnia, ndr) e speriamo ora di fare lo stesso percorso».

RINNOVO JUVE – «I due anni sono più per evitare di star lì a discutere ogni volta, ma io mi godo il momento. Ora sto bene, sono felice, senza pormi limiti ma anche senza darmi traguardi troppo lontani».

GOL SUBITI – «È una questione di dettagli, bisogna sempre stare sull’attenti. Abbiamo perso quei dettagli, ma nella fase finale dell’Europeo è normale che il livello si alzi».