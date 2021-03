Conferenza stampa Pioli: «Ibrahimovic e Bennacer saranno convocati»

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Manchester United

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Manchester United.

SULLA PARTITA – «Tutte le partite che abbiamo fatto ci hanno aiutato a crescere e ci hanno migliorato ma non sarà indipendente dal risultato di domani. Domani vogliamo fare risultato perché abbiamo superato tanti step per arrivare fin qui e adesso dobbiamo puntare a vincere».

BOLLETTINO INFORTUNI – «La situazione per Bennacer e Ibra sono positivi, saranno convocati e sono disponibili. Sono contento del loro recupero perché sono giocatori importanti. Per Calabria, Leao, Rebic e Romagnoli dobbiamo ancora prenderci qualche ora per capire se saranno della partita».

FORZA DEL MANCHESTER – «Le difficoltà domani ci saranno tutte per la qualità dei nostri avversari, sono 11 partite che il Manchester non perde e saranno quindi avversari molto temibili. Dobbiamo giocare con personalità e ritmo per cercare di avere la meglio».