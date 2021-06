Portogallo, Santos carico: «Come una finale, va vinta non giocata»

Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato in vista della sfida contro il Belgio: ecco le sue dichiarazioni

Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa verso Belgio-Portogallo.

«Sono convinto che possiamo essere migliori dei nostri avversari, che comunque sono molto forti. E’ come una finale, non va giocata ma vinta. Dovremo essere bravi a difenderci, come abbiamo fatto molto bene con Francia e Ungheria. Penso che giocheranno a tre a centrocampo, con Carrasco e Mertens davanti insieme a Lukaku. Sapranno essere molto mobili».