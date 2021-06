Unai Simon torna sul grave errore contro la Croazia. Ecco le dichiarazioni del portiere della Spagna che spiega il motivo

ERRORE CONTRO LA CROAZIA – «Mi hanno sempre insegnato che il calcio è un insieme di successi ma anche di piccoli errori. Succedono raramente, ma quando li commettiamo noi portieri si ingrandiscono e diventano gol. L’altro giorno è stato un incidente. Stai pensando perché è successo quando la Croazia non aveva generato pericoli, ma abbiamo dovuto capovolgerla. È un brutto controllo che faccio. Sono stato martirizzato a guardarlo sei o sette volte e non ho trovato spiegazione. Il sole non mi ha dato fastidio, controllo male, scivola via, ho avuto molto spazio per controllare».