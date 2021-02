Conte: «Eriksen sta crescendo. Perisic creda di più in se stesso» – VIDEO

Antonio Conte riserva grandi complimenti a Christian Eriksen e Ivan Perisic dopo le loro prestazioni contro la Lazio. Ecco le sue parole

ERIKSEN – «Christian nell’esperienza precedente ha giocato in diversi ruoli, sia da trequartista che da interno. Come ho detto in passato, c’è voluto un po’ più di tempo per ambientarsi e conoscere il calcio italiano. E’ entrato dentro nella mentalità italiano, capisce la lingua, sono step di crescita che portano benefici in campo. Contare su un altro giocatore del suo calibro mi lascia un po’ più sereno».

PERISIC – «Con grande umiltà si è messo a disposizione per giocare con questi colori. Sta facendo molto bene, deve credere di più in sé stesso. Avrebbe tutto per fare grandi cose».