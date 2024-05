Conte Napoli, è fatta: c'è l'accordo. Atteso annuncio a giorni - Calcio News 24

Antonio Conte e il Napoli si sono detti sì a vicenda: l’allenatore è pronto a ripartire in Serie A. I dettagli dell’accordo

Antonio Conte e il Napoli si sono detti sì a vicenda: l’allenatore è pronto a ripartire in Serie A. I dettagli dell’accordo.

Per Conte è previsto un ingaggio da 7 milioni netti a stagione, più il bonus di un milione di euro in caso di conquista dello scudetto e 500mila qualora il team azzurro si qualificasse in Champions League. Ma per raggiungere l’intesa definitiva bisognerà aspettare ancora qualche giorno, perchè c’è da definire tutta la parte relativa alla contrattualistica, compreso le scottanti “penali” che dovrebbero essere scritte sia a favore del Napoli che di Conte. La strada è ormai tracciata ed i tifosi azzurri aspettano con ansia l’annuncio ufficiale, anche per capire quali calciatori arriveranno insieme al nuovo allenatore. Lo scrive Tuttosport.