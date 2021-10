Convocati Croazia per le qualificazioni mondiali: 4 calciatori di Serie A

La Croazia ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar

La Croazia ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Quattro i calciatori che militano in Serie A:

Portieri: Livakovic, Sluga, Grbic.

Difensori: Vida, Lovren, Barisic, Caleta-Car, Juranovic, Gvardiol, Sosa, Pongracic, Stanisic.

Centrocampisti: Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Ivanusec, Jakic.

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Brekalo, Orsic, Livaja.