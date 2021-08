Convocati Milan per il Cagliari: la decisione di Pioli su Pellegri

Convocati Milan per il Cagliari: ecco la lista di Stefano Pioli per la gara di San Siro. La decisione sul nuovo arrivo, Pietro Pellegri

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera tra Milan e Cagliari, in programma a San Siro alle 20:45. Confermata l’assenza di Pietro Pellegri, come anticipato ieri dallo stesso Pioli in conferenza.

Ecco la lista completa:

PORTIERI

Maignan, Plizzari, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Leão, Maldini, Rebić

