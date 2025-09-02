Convocati Roma, la list di Gasperini per l'Europa League. Fuori quel giocatore - Calcio News 24

Convocati Roma per l’Europa League: fuori Baldanzi, c’è Pisilli in Lista B

La Roma ha ufficializzato i convocati per la stagione 2025/2026 di Europa League, delineando le scelte dell’allenatore in vista dell’esordio europeo contro il Nizza, in programma il prossimo 24 settembre alle ore 21:00 in trasferta, in terra francese. Tra le novità più rilevanti nella lista consegnata alla UEFA, spicca l’assenza di Tommaso Baldanzi, che durante il mercato estivo era stato a un passo dal trasferimento al Verona. Alla fine il fantasista è rimasto nella Capitale, ma non prenderà parte alla fase a gironi della competizione europea.

Discorso diverso per Niccolò Pisilli, uno dei giovani più promettenti del vivaio giallorosso: il centrocampista è stato inserito regolarmente nella Lista B, riservata ai calciatori cresciuti nel club e nati dopo il 1° gennaio 2004. Una scelta che conferma la fiducia della Roma nei suoi giovani talenti, valorizzati anche grazie al regolamento UEFA.

Di seguito l’elenco completo dei convocati della Roma iscritti nella Lista A, ovvero quella principale da cui l’allenatore potrà attingere nelle varie gare del torneo:

Lista A – Convocati Roma Europa League 2025/26

Portieri:

Mile Svilar

Pierluigi Gollini

Difensori:

Jorel Rensch

Angelino

Evan N’Dicka

Kostas Tsimikas

Zeki Celik

Gianluca Mancini

Mario Hermoso

Ziolkowski

Ghilardi

Centrocampisti:

Bryan Cristante

Lorenzo Pellegrini

El Aynaoui

Emmanuel Kone

Matías Soulé

Bailey

Wesley

Attaccanti:

Artem Dovbyk

Lewis Ferguson

Paulo Dybala

Stephan El Shaarawy

La lista dei convocati della Roma evidenzia un buon equilibrio tra esperienza internazionale e nuove energie. Confermata la presenza dei big come Dybala e Cristante, a cui si affiancano nuovi acquisti come Ferguson e Dovbyk, chiamati a fare la differenza in Europa.

Nonostante l’esclusione di Baldanzi, la rosa appare competitiva e profonda. Il club punta a superare la fase a gironi con l’obiettivo di arrivare fino in fondo alla competizione, dopo la finale di Conference vinta nel 2022 e quella di Europa League persa nel 2023. La stagione europea della Roma è ufficialmente cominciata, e i convocati saranno protagonisti di un nuovo assalto al trofeo continentale.