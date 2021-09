Convocati Venezia per l’Empoli: Zanetti ne chiama 25

Paolo Zanetti ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Empoli: 25 calciatori nell’elenco del Venezia

Paolo Zanetti ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Empoli: 25 calciatori in lista per il Venezia.

Portieri: Luca Lezzerini, Niki Maenpaa, Filippo Neri.

Difensori: Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, David Schnegg, Michael Svoboda.

Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Domen Crnigoj, Luca Fiordilino, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca.

Attaccanti: Mattia Aramu, Francesco Forte, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke.