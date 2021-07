Copa America, la finale con il pubblico: in 8000 al Maracanà

Il sindaco di Rio ha dato il permesso, a patto di una capienza ridotta al 10% della capienza dell’impianto per la finale di Copa America

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il sindaco di Rio Eduardo Paes ha dato il via libera alla riapertura al pubblico per la finale di Copa America da Brasile e Argentina.

Saranno in 8000 al Maracanà, nonostante i 53 mila decessi causati dal Covid-19 registrati nel paese e a dispetto delle polemiche seguite all’organizzazione dell’evento proprio in un paese flagellato pesantemente dal virus.

Sono previste misure sanitarie ristrette per l’ingresso allo stadio: gli spettatori dovranno presentare un tampone negativo effettuato 48 ore prima della gara.