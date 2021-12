Coppa d’Africa, i convocati lasceranno i club già il 27 dicembre: i dettagli

La Coppa d’Africa si appresta a cominciare il prossimo 9 gennaio. I convocati partiranno già il prossimo 27 dicembre: le ultime

La Coppa d’Africa, salvo slittamenti o cancellazioni, dovrebbe regolarmente partire il prossimo 9 gennaio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i convocati per la competizione (che nel caso del Milan sarebbero Kessié, Bennacer e Ballo-Touré), dovrebbero lasciare Milanello a partire dal prossimo 27 dicembre.

Inoltre, arrivando eventualmente alle fasi finali del torneo i tre rossoneri potrebbero rientrare in Italia intorno a mtà febbraio vista la durata della competizione fino al 6 dello stesso mese e i dieci giorni di quarantena obbligatoria per chi torna dal Cameroon. Un bel problema per il Milan.