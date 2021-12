Coppa di Francia, l’OL rischia la sconfitta a tavolino con il Paris FC

Coppa di Francia, il Lione rischia la sconfitta a tavolino con il Paris Fc per i disordini di ieri allo stadio: le ultime sulla situazione

Come riferito da RMC Sport, il Lione rischia la sconfitta a tavolino contro il Paris FC in Coppa di Francia per i disordini accaduti all’intervallo tra le due tifoserie.

I sostenitori dell’OL, infatti, sono recidivi e, inoltre, il club rischia anche sanzioni più pesanti. Anche i parigini, però, non saranno immuni da provvedimenti.