Correa: «Sconfitta? Dobbiamo uscirne come uomini, come abbiamo sempre fatto»

Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus: queste le sue dichiarazioni

Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus: le sue dichiarazioni.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

SCONFITTA – «Dobbiamo uscirne come uomini, come abbiamo sempre fatto. Domani ci riposiamo e poi ricominciamo a lavorare».



MANCANZA – «Manca continuità, qualche episodio finisce sempre con un gol nella nostra porta. Capitano partite che non vanno come vuoi, dobbiamo uscirne come abbiamo sempre fatto: con umiltà, continuando a credere in quello che sappiamo fare».