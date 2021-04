Cristiano Ronaldo, riposo terminato: sarà titolare contro il Parma

Solo un pit-stop per Cristiano Ronaldo che dovrebbe tornare in campo contro il Parma: ecco le ultime sul portoghese

Cristiano Ronaldo dovrebbe, con ogni probabilità, tornare in campo contro il Parma: il portoghese, non convocato per la gara contro l’Atalanta per un fastidio ai flessori, è rimasto ai box più per precauzione che per un reale infortunio. Tante gare negli ultimi mesi e lo sforzo extra in nazionale.

Come riporta Tuttosport, Cristiano Ronaldo dovrebbe essere in campo contro il Parma di D’Aversa per riprendere la marcia verso la Champions League.