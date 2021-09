Juventus, Cuadrado è tornato a Torino. Recupera per la Champions?

Cuadrado rientrato a Torino: come sta? Le ultimissime verso il Malmoe, l’esterno colombiano prova a recuperare per la Champions

Come scrive Tuttosport le condizioni di Juan Cuadrado sono da valutare in vista della gara di martedì in Champions contro il Malmoe.

Il colombiano rimasto bloccato in Sudamerica a causa di un problema di gastroenterite che lo ha colpito prima dell’imbarco per l’Italia: ma ora anche l’esterno di Allegri è sbarcato a Torino ed è pronto a mettersi a disposizione. Il tecnico ne valuterà le condizioni in questi giorni.

