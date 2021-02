Dall Francia, Sampaoli vuole portare Arturo Vidal al Marsiglia

Secondo quanto riportato da Le10Sports, Jorge Sampaoli, prossimo tecnico del Marsiglia, avrebbe puntato il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal

Sampaoli ha già allenato Vidal quando rivestiva il ruolo di Ct della nazionale cilena, tra i due i contatti non sono mai realmente cessati. Il centrocampista cileno non sta vivendo una stagione di altissimo livello in nerazzurro.