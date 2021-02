Danilo vede Porto-Juve: «Li conosco, ecco cosa stanno preparando»

Danilo racconta il suo rapporto con Alex Sandro: ecco le parole del difensore brasiliano in vista della gara contro il Porto

Danilo vivrà insieme ad Alex Sandro una gara speciale con il Porto, essendo entrambi ex. Le sue parole a Uefa.com.

LEGAME CON ALEX SANDRO – «Hai dimenticato di menzionare la nazionale brasiliana. Io non credo nelle coincidenze. Penso che nella vita le cose accadano per una ragione e sono grato per la connessione che ho con Alex e la sua famiglia perché mi piace circondarmi di brave persone. Nel mondo del calcio ho molti amici, colleghi e conosco tante persone. Tuttavia, ho solo pochi amici stretti e veri, e Alex è uno di loro».