Danimarca, Laudrup esalta Maehle: «Non si è ancora stancato, è eccezionale»

L’ex attaccante della Danimarca Brian Laudrup ha esaltato le qualità che Joakim Maehle ha messo in mostra in questo Europeo

Brian Laudrup, ex attaccante che si laureò campione d’Europa con la Danimarca nel 1992, in una intervista al Daily Mail ha esaltato le qualità di Joakim Maehle; grande protagonista sulla fascia di questo Europeo della Nazionale danese.

«Maehle è stato eccezionale. Il suo assist per Dolberg di sabato scorso, di esterno destro, è stato un qualcosa che potrebbe fare Modric. E i suoi livelli di energia sono incredibili, si potrebbe quasi dire che non si sia ancora mai stancato. Anche se le prima due o tre discese non vanno bene, lui continua a inserirsi. E questo lo rende una minaccia. Sarà interessantissimo vedere il suo uno contro uno contro Walker. Il terzino del City è un ottimo calciatore, veloce e aggressivo. Ma persino lui dovrà fare attenzione a Maehle».