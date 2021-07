Danimarca, Noorgard: «60mila inglesi a Wembley? Faremo di tutto per farli tacere»

Christian Noorgard ha parlato al sito ufficiale della UEFA in vista del match di domani contro l’Inghilterra

Chrisitan Noorgard ha parlato al sito ufficiale della UEFA in vista del match di domani contro l’Inghilterra.

«Wembley non ci mette paura: è unico, è fantastico. Vivremo un’esperienza incredibile, ma non siamo lì solo per quello. Vogliamo il risultato. Sarà un ambiente ostile, ma questo potrebbe anche motivarci. Avremo 60.000 contro di noi e faremo di tutto per farli tacere».