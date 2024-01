De Paola contro Rocchi: «Giustificazioni ridicole» 

Paolo De Paola ha voluto parlare della gestione di Rocchi per quanto concerne gli arbitri in Serie A. Le dichiarazioni polemiche

Non ha usato giri di parole Paolo De Paola. Intervenuto su TMW Radio ha parlato così di Rocchi e delle polemiche per Inter–Verona e non solo.

PAROLE – «La toppa è peggiore del buco. Rocchi non ha lo spessore, la qualità o il carisma per occupare il ruolo che occupa. Mi spiace che sia ritenuto anche da Gravina un buon compagno di viaggio e credo che ci siano più ragioni di interesse per le prossime votazioni a presidente Federale. Rocchi non è all’altezza di questo compito e lo si è visto anche dalle parole che ha usato. Non si può perdere la calma e la serenità. Hanno confezionato otto errori denunciandoli, poi nella realtà non sono otto ma molto di più. Comunque ne hanno denunciati otto, Rocchi si è spazientito e ha addirittura chiesto la censura sulle comunicazioni sulle prestazioni degli arbitri. Mi sembra un limite da dirigente, era meglio il silenzio totale. La cosa più ridicola è la frase ‘comunque il rigore ve lo abbiamo dato’. Ha aperto il campo al sospetto che possano aver dato il rigore per compensazione. Non vuol dire nulla se non qualcosa di brutto. Tutte parole fuori luogo ma del resto io ricordo un Rocchi pessimo arbitro».