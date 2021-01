De Paul allo Stadium per Juve-Udinese: gli occhi di Paratici addosso al fantasista argentino che può partire in estate

Rodrigo De Paul, gemello diverso e amico di Paulo Dybala, sarà l’osservato numero uno allo Stadium in occasione di Juve-Udinese. Madama lo segue da tempo ma, per ora, non ha mai fatto passi concreti, anche perché l’argentino potrebbe lasciare Udinese solo a giugno.

Valutazione da 30 milioni di euro, si potrebbe pensare a lui con un prestito con obbligo di riscatto ma come scrive Tuttosport c’è la concorrenza delle due milanesi e dello Zenit. Intanto Paratici oggi gli terrà gli occhi addosso.