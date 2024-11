Marten De Roon scrive ancora una volta la storia dell’Atalanta: raggiunto un nuovo record

Marten De Roon diventa insieme a Bellini e Angeleri l’atalantino con più presenze in Serie A. Il dato nerazzurro

La vittoria dell’Atalanta a Napoli è abbastanza significativa: non soltanto per la squadra che ad oggi è a tre punti dalla capolista, ma anche per il capitano Marten De Roon che oggi diventa per l’ennesima volta leggenda di questo club.

Marten De Roon raggiunge quota 281 partite con la maglia dell’Atalanta in Serie A: primo insieme a Bellini e Angeleri. Semplicemente leggenda.