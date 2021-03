De Siervo: «L’azione per contrastare il razzismo non conosce tregua»

All’interno del comunicato di promozione dell’iniziativa “Keep Racism Out”, ha parlato anche Luigi De Siervo, presidente della Lega Serie A

All’interno del comunicato di promozione dell’iniziativa “Keep Racism Out”, Luigi De Siervo, presidente della Lega Serie A, ha così parlato:

«L’azione per contrastare il razzismo nel calcio non conosce tregua e sappiamo che c’è ancora molto da fare. Dal workshop di dicembre realizzato insieme ai Club sono arrivate indicazioni molto chiare su come agire a livello di educazione dei fan, di gestione degli episodi di razzismo, di inclusione sul territorio e di revisione dei regolamenti di concerto con la Figc. La nostra azione sarà costante e grazie alla collaborazione con le nostre Società proseguiremo con determinazione a ogni livello la lotta contro le discriminazioni».