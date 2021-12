Infortunio De Silvestri, le condizioni dell’esterno in vista di Sassuolo

Lorenzo De Silvestri è uscito malconcio dalla sfida contro la Juventus, le sue condizioni destano preoccupazioni e dunque è in dubbio per la prossima

Lorenzo De Silvestri è rimasto negli spogliatoi nell’intervallo della sfida fra Bologna e Juventus giocata ieri pomeriggio. L’esterno rossoblù ha accusato un fastidio alla gamba destra e non ha voluto rischiare. Subito terapie per lui con lo staff medico rimasto a curare il laterale.

Le condizioni di De Silvestri preoccupano Mihajlovic che non vuole perderlo per altre settimane. Il problema sembra un fastidio al flessore della gamba destra, quella già infortunata, e verranno eseguiti dei controlli per capirne l’entità. Reste in dubbio dunque per il derby contro il Sassuolo. A riferirlo il Corriere dello Sport.