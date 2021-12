Genoa, intrighi di mercato per gennaio: priorità rinnovo Destro

Il Genoa a gennaio dovrà rivoluzionare la squadra se vorrà arrivare alla salvezza. Tanti i nomi nella lista, ma la priorità è il rinnovo di Destro

Il Genoa nel mercato di gennaio darà vita ad una vera e propria rivoluzione. Tra cessioni e acquisti sono tanti i nomi nella lista della nuova proprietà. La priorità, come riportato da Il Secolo XIX, è il rinnovo di Destro, in scadenza nel giugno del 2022. C’era già un accordo, ma con il cambio di proprietà andrà ridiscusso il tutto.

Sul fronte mercato invece, sempre viva la pista che porta a Younes del Napoli e in uscita dall’Eintraicht di Francoforte. Piace Miranchuk dell’Atalanta, ma la Dea spara alto con 16 milioni, più probabile invece Castillejo del Milan. Ci sarà un acquisto per ogni reparto per consegnare a Shevchenko forze fresche per la lotta alla salvezza. In uscita anche alcuni innesti estivi che non hanno convinto: Hernani, che potrebbe già salutare a gennaio, così come Sirigu in caso di una buona offerta. Gli altri a salutare potrebbero essere Biraschi e Caicedo, che piace a Fiorentina ed Inter, con i quali potrebbe esserci lo scambio con Vecino.