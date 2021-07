Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, parla dopo la prima uscita contro il Brixen: ecco le dichiarazioni dell’allenatore neroverde

(Antonio Parrotto, inviato a Vipiteno) – Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo l’amichevole contro il Brixen.

PRIME IMPRESSIONI – «Ho trovato tanta disponibilità e tanta voglia di dimostrare ancora. La partita di oggi ne è dimostrazione, non per il risultato ma per il fatto che ci siamo aiutati in campo, abbiamo spinto per far gol, abbiamo creato. Siamo migliori rispetto a quanto fatto vedere oggi, possiamo sicuramente far meglio ma siamo alla prima settimana. Ci sono tante cose positive. Dobbiamo essere bravi perché questa settimana ha dei valori e dobbiamo metterli in campo. Ho tante cose positive da portarmi dopo questa prima settimana. La preparazione serve per conoscerci e questo sta andando bene».

MERCATO – «Io non penso assolutamente a questo. Penso a quelli che siamo, a quanto margine abbiamo, a conoscerci e a migliorare. So di avere a diposizione una buona squadra. Spero che si rimanga tali ma ho pochi dubbi sul fatto che ci faremo trovare pronti per il campionato. Il mercato poi non spetta a me, io penso solo ad allenare i ragazzi».

SCOMMESSA CAPUTO AI MONDIALI – «No, non devo fare nessuna scommessa. Ciccio lo conoscono tutti. Deve stare tranquillo perché si riprenderà tutto quello che merita. E’ arrivato tardi a certi palcoscenici ma ha gran voglia di dimostrare ancora e questa voglia la dobbiamo alimentare ma ogni obiettivo si raggiunge passo dopo passo. Il Mondiale ora è lontano ma se dimostra sul campo quello che ha sempre dimostrato credo che potrà ritagliarsi ancora tante soddisfazioni».