Diritti tv Serie A: decise le fasce orarie per le 3 gare in co-esclusiva

Sono state decise le fasce orarie delle tre gare di Serie A in co-esclusiva: tutte le novità sul pacchetto 2 per la visione delle partite

Sono state decise le fasce orarie per le tre gare in co-esclusiva in Serie A. Come ormai noto l’ambito pacchetto 1 (7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva) è andato a DAZN mentre il pacchetto 2, che prevede le tre partite in co-esclusiva, è ancora alla ricerca di un padrone tra Sky, Discovey e Mediaset.

Come riportato dal Corriere della Sera, intanto, sono state decretate le fasce orarie delle tre partite: sabato alle 20.45, lunch match domenicale delle 12.30 e il Monday Night delle 20.45.