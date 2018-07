Secondo la fonte spagnola che per prima ha riportato la notizia di Cristiano Ronaldo alla Juve, il portoghese è vicinissimo a firmare con i bianconeri

Dopo un week end di apparente calma, la trattativa tra Cristiano Ronaldo e la Juve potrebbe subire un’accelerata improvvisa. Jorge Mendes, agente del portoghese, ha informato il Real Madrid che la Juventus presenterà ufficialmente l’offerta ai blancos per Cr7 e che la firma del cinque volte pallone d’oro sul contratto che lo legherà ai bianconeri + imminente. Questo quanto riporta El Chiringuito, la fonte spagnola che per prima aveva riportato la chiusura dell’affare tra le due parti. Come sappiamo, la trattativa è tutt’altro che conclusa. Domani ci sarà il cda risolutivo a Madrid tra i dirigenti delle merengues e si potrà sicuramente capire qualcosa in più riguardo al futuro del portoghese in Spagna.

Florentino Perez non vuole assumersi la responsabilità della partenza di Ronaldo e per questo motivo non ha ancora proferito parola sulla vicenda. Probabile che dopo il cda, il numero uno dei blancos si esponga pubblicamente per chiarire una volta per tutte lo stato della trattativa che porterà Ronaldo alla Juventus.