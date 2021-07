Euro 2020, Ranieri: «Alla Sampdoria mi sono goduto un talento come Damsgaard»

Claudio Ranieri ha parlato di Mikkel Damsgaard, talento che ha visto esplodere nel corso dell’ultima stagione alla Sampdoria

Claudio Ranieri, nel corso dell’analisi di Inghilterra-Danimarca su La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Mikkel Damsgaard, talento danese che ha visto esplodere la scorsa stagione quando allenava la Sampdoria.

«Nella Sampdoria mi sono goduto la crescita di un talento come Damsgaard: è giovane e ha uno splendido futuro di fronte a sé. Con lui la Danimarca ha recuperato in parte la qualità persa con la rinuncia forzata di Eriksen. Delaney, del Borussia Dortmund, ha i tempi di gioco e l’esperienza della Bundesliga. Dolberg, quando è sceso in campo, è sempre andato benissimo. Una squadra leggera, libera nella mente e può godersi la partita. È spensierata. L’Inghilterra giocando in casa avrà il tifo, ma anche la pressione. Sentirà addosso la spinta di una nazione che crede in modo fortissimo nella finale e nella possibilità di vincere il primo Europeo della sua storia: certe cose caricano, ma possono anche tagliare le gambe ai giocatori. E per la Danimarca questo è un punto a favore».