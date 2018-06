Federico Fazio ha confermato che a Roma ha trovato un ambiente perfetto dentro e fuori dal campo e che con la sua Argentina punta a vincere la Coppa del Mondo

Federico Fazio ha trovato a Roma la sua dimensione ed è stato lui stesso a confermarlo in una lunga intervista a SoFoot.com. Il difensore, che da poco è diventato papà del piccolo Tomás, debutterà tra poco con l’Argentina ai Mondiali di Russia 2018 contro l’Islanda ed è convinto che la Celeste possa essere una delle pretendenti alla vittoria finale.«So di aver fatto una grande stagione a Roma, una città in cui ho veramente trovato il mio posto. Nelle ultime due stagioni ho giocato 100 partite e mi sento benissimo fuori e dentro al campo», ha detto il giocatore. «Sapevamo come fare male al Barça – ha raccontato Fazio in merito all’epico passaggio del turno ai danni del Barcellona nei quarti di finale di Champions League – ed eravamo consapevoli di avere una squadra in grado di fare la rimonta. La fiducia che abbiamo avuto in noi stessi è stata fondamentale. In partite come queste, la testa è essenziale per vincere».

«Sono felicissimo di giocare la Coppa del Mondo. – ha dichiarato il difensore – Questo è il massimo ce si può raggiungere in una carriera, perché si difendono i colori del proprio paese. Messi? E’ il miglior giocatore del mondo, quindi dobbiamo approfittarne. Il mio idolo d’infanzia? Batistuta. Ho guardato sempre i suoi gol cercando di imitarlo, infatti fino a 15 anni ero un attaccante. La forza dell’Argentina? Ognuno di noi ha grandi ambizioni, puntiamo a vincere».