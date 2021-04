Festa Scudetto Inter: anticipata la gara con la Sampdoria? Le ultime

Inter-Sampdoria potrebbe essere anticipata per la probabile festa Scudetto dei nerazzurri: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da La Repubblica, il Viminale vorrebbe anticipare l’orario della partita tra Inter e Sampdoria, ad oggi in programma alle 18, in quanto la possibile festa dei tifosi, in caso di trionfo milanese, potrebbe prolungarsi fino a tarda serata, creando situazioni difficili legate al coprifuoco. La Lega starebbe valutando la proposta.

