FIFA Fair Play Award 2021, tra i candidati l’ex Samp Claudio Ranieri

FIFA Fair Play Award 2021: la lista dei candidati. C’è anche Claudio Ranieri per la passerella in Inter-Samp dello scorso anno

Sono stati resi noti i candidati per la vittoria del premio FIFA Fair Play Award 2021, che celebra il gesto più bello avvenuto nell’arco dell’anno solare sui campi da calcio. A concorrere per il successo c’è anche Claudio Ranieri, grazie alla passerella con cui la Sampdoria ha omaggiato l’Inter per la vittoria dello Scudetto 2020/21

Le altre due nomination sono state riservate allo staff sanitario della Danimarca, che ha salvato la vita a Christian Eriksen durante Euro 2020, e Scott Brown per il gesto di solidarietà nei confronti di Glen Kamara prima dell’accesissima sfida di marzo tra Celtic e Rangers.