Fiorentina, puntare ancora su Vlahovic oppure affidarsi al mercato?

Contro il Bologna, il centravanti titolare della Fiorentina sarà ancora Dusan Vlahovic ma il calciomercato potrebbe cambiare le gerarchie dell’attacco viola

L’entusiasmo in casa Fiorentina è ancora alle stelle dopo la straordinaria vittoria per 3-0 in casa della Juventus. Un successo pesantissimo che ha permesso alla squadra di Cesare Prandelli di chiudere con una nota positiva un 2020 avaro di gioie. Ora serve continuità di risultati per evitare un’altra stagione al cardiopalma.

Risultati che passeranno inevitabilmente dalle scelte che verranno fatte in sede di mercato. Serve un centravanti, un attaccante in grado di segnare partita dopo partita. Contro il Bologna è probabile che Prandelli si affiderà ancora una volta a Dusan Vlahovic ma la dirigenza proverà in tutti i modi a regalare al tecnico una punta da affiancare a Franck Ribéry, il cui recupero ai massimi livelli è ugualmente fondamentale per la Fiorentina.

Serve una svolta, e per quanto Prandelli stia spronando la squadra a difendere meglio, senza gol la Fiorentina è destinata a scivolare mestamente verso il fondo della classifica per la terza stagione consecutiva.