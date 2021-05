Fiorentina: dubbio sugli esterni e Castrovilli out?

La Fiorentina affronterà il Bologna nella gara delle 15 per lo sprint salvezza: qualche dubbio in più del solito nella formazione

Beppe Iachini riparte dalle sue certezze: Ribery–Vlahovic davanti si toccano raramente, più dubbi invece negli altri ruoli in vista della sfida di questo pomeriggio con il Bologna.

Ancora una volta La Gazzetta dello Sport mette in discussione la titolarità di Castrovilli: il numero 10 è in ballottaggio con Bonaventura e Pulgar per partire del primo minuto. Sulle fasce dovrebbero essere confermati Igor e Venuti, ma occhio a Malcuit e soprattutto a Biraghi: l’ex Inter non ha la condizione di inizio stagione ma potrebbe essere scelto per una spinta maggiore a sinistra.