Fiorentina, Italiano: «La squadra è SERENA, abbiamo imparato dalle SCONFITTE»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in vista della finale di Conference League. I dettagli

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali Uefa a poche ore della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos.

OLYMPIACOS – «Un avversario che cercherà, come noi, di dare il massimo. Lo conosciamo e lo abbiamo studiato, vengono da un percorso positivo ma noi abbiamo entusiasmo e siamo imbattuti nella competizione. Sappiamo cosa ci aspetta, sappiamo chi è l’Olympiacos. Hanno tanti giocatori esperti e grande qualità davanti, chi avrà più concretezza, qualità e attenzione avrà la meglio».

ASPETTO MENTALE – «Stiamo bene, siamo contentissimi di essere ancora una volta in finale e di avere questa chance di ottenere un risultato importante per Firenze, per la società e per noi stessi. Tutti a disposizione tranne Sottil e Castrovilli fuori lista, vogliamo ottenere qualcosa di straordinario e mi auguro che l’esperienza dello scorso anno ci abbia dato tanto. Ho visto i giocatori sereni».

SECONDA FINALE – «Una soddisfazione enorme, quando sono arrivato avevamo promesso di tornare in Europa. Non pensavo però di arrivare in due finali consecutive, grande soddisfazione personale e collettiva che mi inorgoglisce. Ma pensando alle due finali perse lo scorso anno, mi auguro che l’epilogo possa essere diverso».