Fiorentina, Quarta: «Voglio restare qui a lungo, ma prima la salvezza»

Martinez Quarta ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia della Fiorentina

Martinez Quarta, giovane difensore della Fiorentina, sta pian piano diventando un pilastro della retroguardia viola e, in una intervista a Tuttosport, ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia del club toscano.

INIZIO DIFFICILE – «All’inizio non è stato facile, poi le cose sono migliorate con il lavoro e grazie alla fiducia dei compagni e in me stesso, sapevo che avrei potuto fare bene e volevo dimostrarlo. Sono stato in panchina per 9 partite, quando è toccato a me ho fatto per fortuna delle buone prestazioni anche se la squadra stava e sta lottando per salvarsi».

SALVEZZA – «Vogliamo riuscirci e poi goderci il finale senza più pressione. Io resto convinto che siamo una buona squadra».

PARAGONA CON CANNAVARO – «Magari ci somigliassi. Anche a Firenze ci sono stati tanti difensori forti, mi auguro di fare anche io la mia parte nella storia della Fiorentina. So che molti argentini ci sono riusciti e sono entrati in sintonia con Firenze perché è bellissima e sa dimostrare amore. Capisco perché tanti connazionali ci hanno vissuto a lungo. Spero anch’io di fermarmi per tanto tempo».

MILAN – «Per noi è una sfida molto importante e affrontare una grande com il Milan dà ancora più stimoli come, se dovessi giocare, sfidare un campione come Ibrahimovic. Rossoneri stanchi? Sono certo che verranno qui per prendersi i tre punti, ne hanno bisogno per avvicinarsi all’Inter. Ma anche noi abbiamo bisogno di punti».