 Formazioni ufficiali Lazio Milan, le scelte dei due tecnici
Formazioni ufficiali Lazio Milan, le scelte dei due allenatori per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia

Formazioni ufficiali Lazio Milan, le scelte dei tecnici per l’ottavo di finale di Coppa Italia che andrà in scena all’Olimpico alle 21

Chiude la terza giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia con la Lazio che ospiterà il Milan all’Olimpico alle 21

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

