Formazioni ufficiali Lazio Milan, le scelte dei due allenatori per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia
Formazioni ufficiali Lazio Milan, le scelte dei tecnici per l’ottavo di finale di Coppa Italia che andrà in scena all’Olimpico alle 21
Chiude la terza giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia con la Lazio che ospiterà il Milan all’Olimpico alle 21
FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
Lazio Milan, manca sempre meno alla sfida: le possibili scelte dei due tecnici per la partita dell’Olimpico
