Roma, Friedkin cerca socio: disposto alla cessione del 40%

Dan Friedkin è alla ricerca di un socio a cui vendere il 40% della Roma: il patron però non vorrebbe intromissioni nel progetto tecnico

La Roma si gode il primato in Serie A e il passaggio del turno in Conference League: Mourinho conosce solo vittorie nelle prime gare e l’entusiasmo della piazza è alle stelle. Dan Friedkin nel frattempo cerca un socio per la sua gestione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Friedkin con JP Morgan si è messo alla ricerca di un socio al 40% che però non interferisca con la gestione. In questo senso può tornare utile il nome di Radovan Vitek, milionario ceco proprietario dell’area di Tor di Valle.